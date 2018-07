VIDEO | Ott Tänak: taas on aeg punase raketi stardiks

“Oleme täielikult valmis, et täna taas maksimaalselt pingutada,“ teatas Tänak Twitteris.

“On aeg meie punase raketi stardiks,“ viitas eestlane Soomes teda hästi teeninud Toyotale. “Kas olete ka teie valmis? Olete valmis taas rokkima?“ ootab Tänak fännide tuge.

We are totally ready to keep pushing again today! 👊

It's time to launch our red rocket! 🚀

What about you guys? Are you ready to rock again? 😎#RallyFinland #GoOtt #TanakFanArmy #TGR_WRC #WRC@OfficialWRC @TGR_WRC @MartinJarveoja pic.twitter.com/RTfjn2JjYZ