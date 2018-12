VIDEO | Ott Tänak: puhata saan pärast karjääri lõppu

Eelmisel aastal veel M-Spordist sõitnud meeste jaoks oli see esimeseks hooajaks Toyota ridades. “Esimest korda karjääri jooksul pidin tiimi vahetama. Toyotaga liitumine oli algusest peale paljulubav. Toyota esimene hooaeg näitas, et nad on võimelised suurteks võitudeks. Ka meil läks hästi. Olime kohe Monte Carlos poodumil,“ rääkis Tänak esmalt esimesest rallist.

“Suure sammu suutsime teha enne Argentina rallit. Seal näitasime esimest korda, et meil on kiirus olemas. Saime ülekaaluka võidu. See oli suurepärane tunne. Olin väga õnnelik, kui nägin meie ümber paljusid inimesi tähistamas,“ mainis ta seejärel hooaja esimest võitu.

Türgi ralli järel kerkisid Tänak ja Järveoja tõsiselt taas MM-tiitli heitlusesse. Lõpuks tuli neil siiski leppida kolmanda kohaga. “Loomulikult lootsime sõita MM-tiitli nimel. Me ei osanud aga midagi oodata. Hooaja alguses me ei teadnud, kui kiiresti saavutame soovitud kiiruse. Suutsime ikkagi tiitli nimel võidelda. Kui oled nii lähedal, siis hakkad juba tiitlist mõtlema. Miski ei ole aga läbi enne lõppu,“ rääkis ta.

Pikka puhkust mehed aga ei saa, kuna juba jaanuari lõpus läheb Monte Carlos lahti uus hooaeg. “Ralli on teistest spordialadest väga erinev. Vahe kahe hooaja vahel on ainult üks kuu. Vaatajatele on see hea. Kui minu käest küsitakse, millal mina puhkan, siis ütlen, et puhkan pärast karjääri lõppu. Seni annan endast parima,“ lubas Tänak.