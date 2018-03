VIDEO | Ott Tänak näitab Korsika ralliks valmistumisel suurepärast kiirust

Ott Tänak Monte Carlo asfaldil. Foto: McKlein, Toyota Gazoo WRC

Autoralli MM-sari jätkub 5.-8. aprillini Korsikal, kus on kavas asfaldiralli. Tänak ongi nüüd parasjagu eeloleva asfaldiralli tarbeks testimas ning internetis levivatel videotel on näha, et eestlane suudab kõva kattega teedel arendada suurepärast kiirust.