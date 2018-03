VIDEO | Ott Tänak eelseisvast Mehhiko rallist: meil on hea võimalus võidu eest võidelda

Toyota meeskond käis paar nädalat tagasi Mehhiko ralliks testimas Hispaania lõunaosas. Nüüd on meeskond oma Facebooki lehel avaldanud video testimisest ning sõitjate kommentaaridest.

"Mehhiko on väga omapärane ralli. See toimub merepinnast kõrgel, mistõttu on hapnikku vähe ja see teeb nii meie kui auto olukorra raskemaks. Seega on see alati raske töö, kuid on hea vahelduseks saada sooja kliimasse päikese kätte, nii et alati on hea meel sinna sõita," rääkis Ott Tänak.

Eestlase jaoks on mõistagi tegu esimese kruusaralliga Toyota roolis. "On olnud huvitav jälgida, kuidas auto erinevatele asjadele reageerib. Oleme üritanud võimalikult kiiresti õppida, aga samal ajal ka autot arendada."

Sarnaselt eelmisele etapile Rootsis mängib ka Mehhikos stardipositsioon suurt rolli, kusjuures taas on eelis neil, kes alustavad tagantpoolt. "Mehhikos on meie stardipositsioon väga hea, nii et see annab meile võimaluse võidu nimel võidelda," sõnas Tänak.

Mehhiko ralli toimub juba järgmise nädala teisel poolel.