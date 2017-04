VIDEO: Ott Tänak arendab M-Spordi masinat Portugali teedel

Ott Tänaku töögraafik M-Spordi tiimis pole sugugi lihtne. Pärast Korsika rallit jõudis Saaremaa rallimees napilt paar päeva kodus olla, kui juba tuli uuesti lennukisse istuda ja põrutada järjekordsele testisõidule.

Kahe nädala pärast algavaks Argentina ralliks valmistutakse Portugali teedel, kus tiimil tuleb muu hulgas lahendus leida neid viimasel ajal kimbutama hakanud tehnilistele probleemidele.

"Kõik meeskonnad rügavad palehigis ja aina arenevad. Me ei tohi kellestki maha jääda. Kohe on Portugalis arendustestid, loodame, et saame auto kiiremaks," rääkis Tänak Eesti Päevalehele pärast Korsika rallit.

Oma tiheda graafiku kohta lisas Tänak: "Saan pere juures olla vaid kaks päeva, seejärel algavad testid Portugalis. Siis jälle paar päeva kodus ja ongi vaja lennata Argentina etapile. Hingamise ja vaimupuhkamise aeg on lennukis."