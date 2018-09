VIDEO ÕNNETUSEST | Ogier: ma ei kuulanud kaardilugejat ja pidurdasin liiga hilja

"See juhtus nõelasilmakurvist väljudes. Järgmise kitsa kurvini oli väga vähe maad jäänud, seega mul polnud praktiliselt üldse kiirust. Aga ma ei kuulanud Julieni legendi korralikult ning pidurdasin liiga hilja. Isegi nii väikse kiiruse pealt vajusin sõidujoonest välja ja peatusin puu küljes, kuid auto kahjustada ei saanud. Sõitsin tagurpidi, ja kui siis jälle edaspidi käigu sisse panin, oli maapind nii pehme, et me jäime lihtsalt kinni," rääkis Ogier, kes 9. katsel lõhkus vedrustuse, kuid suutis auto ülesõidul nii palju üles putitada, et võttis 10. katselt kindla esikoha.

"Võitlesime enne seda kõvasti, et saaks üldse edasi sõita. See oli raske aeg, kuid me jõudsime hooldusalasse ning olime veel väga heade punktide konkurentsis. Pärast seda juhtumit tundub, et asjad lihtsalt ei taha meie jaoks sujuda. Aga see on mootorisport. Vahel tuleb halbu päevi ette. Olen kindel, et head päevad tulevad ka tagasi."

Ogierilt küsiti ka Ott Tänaku kohta, kes lõpetas päeva liidrina ning ohustab tõsiselt prantslase teist kohta üldarvestuses. "Ainus mees, kes sel nädalavahetusel hästi on teinud, on Ott, kes pole teinud ühtegi viga," kiitis ta eestlast. "Kindlasti on ta tiitliheitluses tagasi. Aga nii palju asju on sel nädavahetusel juhtunud, et ootame ralli lõpu ära. Kindlasti tuleb veel kõva võitlus meie kolme vahel. Siin rallil on mul jäänud võidelda vaid punktikatse võidu nimel. Mul pole seal enam midagi kaotada."

Enne esimest intsidenti hoidis Ogier liidrikohta ja edestas Andreas Mikkelseni 25,5 sekundiga. Reedese päeva liidrina lõpetanud Thierry Neuville lõhkus auto vedrustuse juba päeva esimesel katsel.