VIDEO | Ogier tegi Soome ralli eel sõitu kuulsa habemikuga!

Tänaseks tegevspordist loobunud Chabal on Prantsusmaa läbi aegade üks kuulsamaid rugby mängija. Kümmekond aastat tagasi oli Chabal kodumaal sedavõrd populaarne, et ajakirjanikud kasutasid tihti väljendit "Chabalmania".

Ogier oli ütlemata rõõmus, et tal õnnestus kuulus habemik ühes tükis proovisõidult tagasi tuua. "Mul polnud selles osas kahtlusi," naljatles Chabal vastu.

Soome MM-ralli stardib neljapäeval, 26. juulil Harju (2,31 km) publikukatsega. Delfi vahendab sündmusi kohapealt.

It was great to have @sebchabal in the car during the test in Finland... I'm glad we managed to fit him in the seat! A nice experience! 🤝