VIDEO | Ogier pärast esmatutvust Citroeni masinaga: sellega annab tulemust teha küll

Neljapäeval ja reedel Lõuna-Portugalis Algarves Citroeni C3 WRC-d testinud prantslane teatas Autospordile: "See on huvitav väljakutse ja ma tõesti arvan, et siin on potentsiaali. Selle varustusega võib tulemust teha küll. Samas on selge, et seda ei saa teha pelgalt oma jõuga."

"Nüüd on oluline kiiresti aru saada, mis töötab hästi ja mis mitte nii hästi, et olla Monte Carlo etapiks võimalikult hästi valmis," lisas prantslane. "Aga esmamulje pole sugugi halb ning usun, et leiame igale murele ka kiiresti lahenduse."

Detsembri lõpus testib Ogier Citroeni veel ka Prantsusmaa alpides, kus peaks olema Monte Carlo rallile sarnased tingimused.