VIDEO | "Mitäää..." Täna möödub täpselt 20 aastat autoralli ajaloo kõige dramaatilisemast tiitlivõidust

Enne hooaja viimast rallit Walesis oli Mäkineni edu Sainzi ees kaks punkti, ent Mäkineni õnnetu katkestamine ralli avapäeval tähendas seda, et Sainzil oli vaja vähemalt neljandat kohta, et tiitel endale võtta. Mäletatavasti said punkte toona vaid iga ralli kuus paremat ning tänapäevasest punktikatsest ei osatud veel undki näha.

Neljandal kohal Sainz rahulikult kulgeski ning viskas teleintervjuudes juba nalja, väites, et tiitlivõimalused on "99% mina, 1% Mäkinen". Hispaanlase hea tuju sai aga totaalselt ootamatu lõpu - ralli viimasel katsel, kõigest 300-400 meetrit enne finišit tekkis Sainzi Toyota Corollal mootoririke ning kapotialune süttis põlema, sundides Sainzi katkestama. Vihahoos viskas mees mälestusväärsel kombel oma kiivri auto tagaaknast sisse.

Mäkinen ise sai aga tiitlivõidust teada telefonikõnes, mis tuli tema mobiilile teleintervjuu ajal:

Mäkinen tuli lõpuks neljakordseks maailmameistriks, Sainzile jäid kaks tiitlit, mille ta võitis 1990. ja 1992. aastal.