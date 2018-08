Sealjuures olid enne katset Sordo ja Latvala mõlemad esikolmikus - Ott Tänaku järel hoidis hispaanlane teist ning soomlane kolmandat kohta.

Eestlase jaoks oli Sordo ja Latvala katkestamine mõistagi kehv uudis, sest see tõstis nii Thierry Neuville'i kui Sébastien Ogier' üldarvestuses ülespoole ja suurematele punktidele. Katse finišis teiste probleemidest kuuldes võttis see eestlase lausa vanduma: "Thierry on üks lucky f*cker," põrutas Tänak.

Vaata Sordo avariid videost!