VIDEO: Mikkelsen valmistub tagasitulekuks - testid Citröeniga on täies hoos!

Autoralli MM-sarja hooaja seitsmendal etapil Sardiinias tuleb Citröeniga esmakordselt starti norralane Andreas Mikkelsen, kes asendab prantslast Stephane Lefebvre'it.

Eelmisel kolmel hooajal Volkswageni ridades MM-sarja kolmandana lõpetanud Mikkelsen on osalenud tänavu Škoda roolis kolmel rallil. Monte Carlo ja Korsika rallil oli ta seitsmes ning Portugalis katkestas.

Citröeni juhi Yves Mattoni sõnul tahetakse 27-aastase Mikkelseniga koostööd teha pikemalt kui vaid ühe ralli jagu. Norralase agent kinnitas Motosport.com'ile, et rallimees on vaba ning võiks kogu hooaja teise poole Prantsusmaa tiimi esindada. Tänase seisuga on siiski selge, et järgmisel rallil Poolas naaseb Citröeni neljanda masina rooli Lefebvre.

Vaata videost, kuidas möödus Mikkelseni eilne testipäev Sardiinias!