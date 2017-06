VIDEO | Mida rääkisid ralliässad Poola etapi eel? Igatahes Latvala pakatas enesekindlusest

Neljapäeval algab autoralli MM-sarja hooaja kaheksas etapp, mis kihutatakse kiiretel Poola teedel. Vaata WRC avaldatud videost, mida ralliässad eelseisva etapi eel rääkisid.

"Poola ralli on alati üks mu lemmikutest olnud. Seal on suurepärased rajad ning kindlasti saan ma seal suuri kiiruseid nautida. See on just see, mida Poola pakub," sõnas eelmise ralli Sardiinias võitnud Ott Tänak.

MM-sarjas vahetult Tänaku järel neljandal kohal asuv Toyota sõitja Jari-Matti Latvala ei varjanud, et on Poola etapi eel väga optimistlik. "See aasta on Toyotaga põnev sellele rallile minna, sest meie masina üheks trumbiks on aerodünaamika. Mida kiiremini sa sõidad, seda parem masin on. Mul on hea tunne selle ralli eel, sest need kiiruskatsed peaks meile sobima," ütles soomlane.