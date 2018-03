VIDEO | Mees, kes muudab Ott Tänaku elu Toyotas tunduvalt lihtsamaks

Teemu Hirvonen kandmas Ott Tänaku seljale spreid, mille eesmärgiks on vältida sportlaste ülekuumenemist ja jahedusefekti tekitamine. Foto: Ekraanitõmmis, TOYOTA GAZOO Racing/Youtube

Toyota rallimeeskond tutvustab oma Youtube'i kanalil meest, kelle tööks on muuta tiimi sõitjate elu võimalikult lihtsaks. Lühidalt öeldes on Toyota palgal mees nimega Teemu Hirvonen, kelle ametinimetuseks on sõitjate assistent.