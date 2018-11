VIDEO | Martin Järveoja pidas WRC auhinnagalal humoorika tänukõne

Tänak sai kiireima sõitja auhinna, sest võitis sel hooajal lausa 70 kiiruskatset, ja valiti fännide poolt ka 2018. aasta parimaks sõitjaks. Järveoja pälvis samas parima kaardilugeja tiitli. Lisaks said Tänak ja Järveoja esikoha "Kõige imelisema hetke" kategoorias oma kolme järjestikuse rallivõidu eest.

Eestlaste tänukõne kujunes päris humoorikaks. Kui Tänak andis sõnajärje oma kaardilugejale, väites, et tema ise on kõigest sõitja, siis teatas Järveoja: "Tavaliselt on mul paber ees, kust midagi maha lugeda. Kus see paber on?"

Kui eestlasele ulatati seejärel publiku hulgast paberilipik, lisas Järveoja: "Nautige lihtsalt oma Cabernet Sauvignon`i. Ilusat õhtut!"