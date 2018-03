VIDEO | Mainekas Briti telesaade tutvustas Toyota meeskonda ja Tänakut

Briti telekanali Channel 4 mootorispordisaates "Mobil 1 The Grid" tutvustati viimati Toyota WRC-meeskonda, mida esindab tänavusest hooajast ka Ott Tänak.

Toyota boss Tommi Mäkinen kiitis saates Tänakut, kes on uue tiimiga väga hästi kohanenud. "Ma tean, et Ott on professionaal. Tavaliselt õpivad sellised inimesed väga kiiresti," sõnas Mäkinen eestlase kohta.

Tänak lisas omalt poolt: “Ettevalmistus on läinud hästi, olen õppinud lühikese ajaga väga palju ja tunnen, et mind on uues tiimis hästi vastu võetud.”

Vaata saatelõiku, mis tehti enne Mehhiko rallit:

