37-aastane venelane tõdes, et eksimus tuli sisse mõned sekundid varem, enne hüpet. "Midagi läks hüppe eel nihu. Kiirus polnud liiga suur, aga auto reageeris mu roolikeeramisele ootamatult hästi ja läksime liiga suurde külglibisemisse," sõnas Lukjanuk ERC kodulehele.

"Pidin autot teele sirgemaks keerama, aga hüppasime otse teeperve peale ja õigest sõidujoonest liiga kaugele. Pigem oli see sõiduviga kui liiga suur kiirus."

"Me ei tunne veel seda autot nii hästi ja ma ei oodanud, et see niimoodi käitub. Võib-olla oli selle koha peal palju liiva? Igatahes oli see ootamatu hetk, õnneks oleme ise terved."