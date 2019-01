Dakari rallil Peugeot'i roolis kolmanda koha saavutanud Loeb istus nüüd esmakordsel Hyundai WRC-auto rooli. Loeb testis Hyundaid Prantsusmaal.

Eelmisel hooajal kolmel WRC-rallil osalenud ja Kataloonias võidutsenud Loeb kihutab algaval hooajal Hyundaiga kuuel MM-rallil.

Monte Carlos oli Loeb viimati stardis 2015. aastal, kui ta sai kirja kaheksanda koha. Monte Carlos on Loeb võidutsenud kokku seitsmel korral (2003-2005, 2007, 2008, 2012, 2013).

LOEB: 📺 And so it begins - @SebastienLoeb’s very first drive in the @HMSGOfficial i20 Coupe WRC! He's testing in France today (19/1/19) 🇫🇷 @OfficialWRC | @fia | @Michelin_Sport | #WRCLive | #WRCjp | #WRC 📹 @Nels021 pic.twitter.com/y1KTPicSTD