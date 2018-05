VIDEO | Kris Meeke'i karm avarii oleks võinud lõppeda surmajuhtumiga. Mis päästis Citroeni mehe elu?

Portugali rallil karmi avarii teinud Kris Meeke pääses õnnetustest vigastusteta, kuid veel mõnda aega tagasi oleks võinud säärane väljasõit lõppeda palju kurvemalt.

Citroeni meeskonna bossi Pierre Budari sõnul oleks võinud antud avarii nii Meeke'i kui ka tema kaardilugeja Paul Nagle'i jaoks lõppeda surmavalt, kirjutab Autosport.

Meeke sõitis rajalt välja vasakkurvis, kuhu ta läks viienda käiguga. Budari sõnul on nende auto ehituses tehtud piisavalt palju muudatusi, mis kokkuvõttes päästsidki rallimeeste elud.

“Ma ei olegi varem nii suurt avariid näinud. Juba pikka aega Citroeni meeskonnas olnud inimeste sõnul oli tegemist ikka väga karmi avariiga,“ sõnas Budar.

“Kui vaadata seda autot, siis ei saa olla kindel, et sealt tulevad välja terved mehed. Nad olid aga terved. Neil ei olnud ühtegi vigastust. Midagi ei olnud murdunud. Meie auto diasin oli see, mis päästis Krisi ja Pauli elud,“ lisas Budar.

“Võime ju ehitada tanki, kuid sellel ei oleks mõtet,“ sõnas Budar, kelle sõnul on WRC-autod ehitatud nii, et kokkupõrke tagajärjel tekkinud jõust peab valdava osa ära taluma just turvapuur. Budari sõnul on suurema massiga autoga tehtavad avariid palju ohtlikumad. “Kui ehitaksime tanki, siis oleksid avariid sõitjate ja kaardilugejate kehade jaoks palju rängemad,“ sõnas Budar.