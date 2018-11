Taylor tuli 2016. aastal esimese naisena rallis Austraalia meistriks, olles ühtlasi ka noorim sõitja, kes selle saavutuseni jõudnud.

Õnneks jäid nii Taylor kui tema kaardilugeja Malcolm Read õnnetuses terveks.

A VERY unfortunate day for @MollyRally and Malcolm Read after hitting a hay bale on SS2. We are glad to hear that all involved are OK. They have retired from the rest of the rally. #WRC #RallyAustralia



Video: @RallyComAu pic.twitter.com/UTFhGy9Gql