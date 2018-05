VIDEO | JWRC-klassis sõitnud Ken Torn keeras Portugali rallil auto neli korda üle katuse

Laupäeval tehniliste probleemide tõttu katkestanud Torn sai pühapäeval võistlust jätkata ning sai esimesel katsel kirja ka võidu, ent teine katse lõppes õnnetu avariiga, kus eestlase auto neljal korral üle katuse käis.

Nii Torn kui kaardilugeja Kuldar Sikk jäid hirmsas avariis terveks.

Here is a closer look at Ken Torn’s crash on SS17. #JWRC pic.twitter.com/rkU0hd5vyD