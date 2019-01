VIDEO | Jari-Matti Latvala andis maailmameistritiitli teemal väga ettevaatliku kommentaari

Kolmel korral hooaja kokkuvõttes teiseks ja kahel korral kolmandaks tulnud 33-aastaselt Latvalalt küsiti, kas tal on veel ka maailmameistri ambitsiooni. Erinevalt meie mehest, kes teatas otse, et kavatseb sarnaselt eelmisele hooajale sõitjate tiitlit rünnata, jäi Latvala vaoshoituks.

"Arvutasime just, et see on minu ja Miikka (kaardilugeja Miikka Anttila - toim) 13. hooaeg WRC sarjas. Palju rallisid on selja taga, oleme palju saavutanud: tulnud kokkuvõttes teiseks ja kolmandaks ning võitnud konstruktorite karika. Muidugi on mul suur nälg ja motivatsioon minna ja võita rallisid, üks eesmärkidest on ka sõitjate tiitel - see kuldne asi, mida ma pole veel võitnud," rääkis Latvala.

"Et seda unistust elus hoida, pead sa tegema väga hea hooaja. Sul peavad olema püsivalt head tulemused ning sa pead end hooaja lõpuks panema situatsiooni, kus sa saad seda rünnata. Sõitjad nagu Sebastien Ogier on väga-väga tugevad. Sa pead olema vaimselt tugev, et selle nimel võidelda."

Latvala teatas, et auto taha ei tohiks ühelgi kolmest Toyota ekipaažist sel hooajal midagi jääda. "Auto on nüüd kiire ja usaldusväärne ning ma võin teile öelda, et see on kiireim masin selles sarjas! Selles pole mingit küsimust. Nüüd loevad ainult sõitja oskused," sõnas ta.