VIDEO ja OTSEBLOGI | Ott Tänak alustas Argentina rallit teise ajaga

SS1 Ciudad de Cordoba 1,90 km - 01.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS2 Las Bajadas / Villa del Dique 1 16,65 km - 14.13

SS3 Amboy / Yacanto 1 33,58 km - 15.00

SS4 Santa Rosa / San Agustin 1 23,85 km - 16.13

SS5 Fernet Branca 1 (2 ringi) 6,04 km - 18.08

SS6 Las Bajadas / Villa del Dique 2 16,65 km - 20.51

SS7 Amboy / Yacanto 2 33,58 km - 21.38

SS8 Santa Rosa / San Agustin 2 23,85 km - 22.51

Laupäev:

SS9 Tanti-Mataderos 1 13,92 km - 14.23

SS10 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 1 16,02 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS11 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 1 40,48 km - 15.35

SS12 Fernet Branca (2 ringi) 6,04 km - 17.38

SS13 Tanti-Mataderos 2 13,92 km - 19.23

SS14 Los Gigantes - Cuchilla Nevada 2 16,02 km - 20.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS15 Cuchilla Nevada - Rio Pintos 2 40,48 km - 20.35

Pühapäev:

SS16 Copina - El Condor 16,43 km - 15.08 (DELFI TV otseülekanne)

SS17 Giulio Cesare - Mina Clavero 22,41 km - 15.55

SS18 El Condor (punktikatse) 16,43 km - 18.18

MM-sarja üldseis:

1. Sebastien Ogier, Ford 84 punkti

2. Thierry Neuville, Hyundai 67

3. Ott Tänak, Toyota 45

4. Andreas Mikkelsen, Hyundai 41

5. Kris Meeke, Citroen 36

6. Esapekka Lappi, Toyota 36

7. Jari-Matti Latvala, Toyota 31

8. Dani Sordo, Hyundai 30

9. Craig Breen, Citroen 20

10. Elfyn Evans, Ford 18

Reedel alustavad rallimehed Argentinas kihutamist Eesti aja järgi kell 14.13. Puhake end välja ja olge õigel ajal meiega. Head ööd!

Kõik tippsõitjad on nüüd esimese kiiruskatse läbinud.

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Ford) läheb kolmandaks, Neuville´le kaotab ta 0,4 sekundit.

Belglane Thierry Neuville (Hyundai) saab aja 1.54,4 ning tõuseb ise liidriks.

Ott Tänak läheb liidriks! 1.54,7 on 0,2 sekundit kiirem kui Mikkelsenil.

Norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai) 1.54,9. Uus liider! "Ringteede osas oli auto alajuhitav," kurtis ta.

Britt Kris Meeke (Citroen) läheb liidriks - 1.55,1!

Teine Toyota soomlane Esapekka Lappi sõidab seni kiireima aja 1.55,7. Sunineni edestab ta 0,1 sekundiga. "Kruusal oli väga libe," kõlas tema lühike kommentaar.

Soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota) kaotab Suninenile 0,2 sekundit.

Hispaania rallimees Dani Sordo (Hyundai) kaotab Suninenile vaid 0,1 sekundit ja läheb ise teiseks.

Iirlane Craig Breene (Citroene) läheb teiseks. Suninenile kaotab ta 0,7 sekundit. Lühikesel kiiruskatsel ongi väga väikesed vahed. "Paaris nõelasilma kurvis kaotasin aega," kommenteeris ta.

Britt Elfyn Evans (Ford) kaotab Suninenile 0,8 sekundiga.

Soomalne Teemu Suninen (Ford) saab aja 1.55,8. Võrreldes eelmistega on see hoopis teisest klassist. "Loodetavasti on aeg hea," sõnas ta kiiruskatse finišis.

Esimese WRC autoga rajale tulnud Khalid Al Qassimi (Citroen) saab alles kolmanda aja. 1,4 Tidemandist aeglasem.

Škodaga sõitev rootslane Pontus Tidemand saab aja 1.59,5 ja läheb ise liidriks. Tegemist on WRC 2 arvestuses hooaja soosikuga.

Britt Gus Greensmith saab aja 2.00,2 ning läheb liidriks.

Pedro Heller asub juhtima, kuid suures plaanis pole sellel tähtsust.

Võistlust alustasid esimesed WRC 2 klassi masinad.

Tegemist on 1,9 km pikkuse n-ö publikukatsega. Ott Tänak ja Martin Järveoja tulevad rajale järjekorras 14.

Tere, head rallisõbrad! Argentina ralli esimene kiiruskatse on kohe algamas.

Nüüd ei ole mõnda aega ühtegi uut tulemust tulnud. Samas ei ole veel ka ametlikku kinnitust, et testikatse oleks läbi.

Mikkelsen sõidab testikatse läbi juba viiendat korda ning tõuseb ajaga 2.32,2 neljandaks. Seni ainult kolmel korral katse läbi sõitnud Tänak on langenud viiendaks.

Breen sõidab välja aja 2.31,8 ning läheb Latvala järel teiseks. Tänak on nüüd neljas. eestlast edestab ka Meeke.

Neuville ja Mikkelsen läbivad rada juba neljandat korda, kuid kumbki ei suuda oma senist aega parandada ehk ollakse neljandal ja viiendal kohal.

Omakorda tõuseb liidriks Latvala, kes saab kirja aja 2.31,5. Tänak on nüüd kolmas.

Nüüd tuleb ka Tänak oma kolmandalt läbimiselt - aeg 2.32,6 tõstab ta Meeke'i järel teiseks!

Tänak ei ole kolmandat korda veel rajal käinud ja praegu on ta kümnendal kohal.

Suninen sõidab 2.33,3 ning läheb kaheksandaks.

Mikkelsen läheb 2.32,9-ga kolmandaks.

Meeke sõidab välja päeva parima aja 2.31,9.

Tundub, et testikatsel on taas mõningane paus.

Kolm meest on testikatse läbinud kolmandat korda, Tänak on seni sõitnud kahel korral.

Lappi saab kirja 2.33,7 ning Tänak langes testikatsel kaheksandale kohale.

Ott Tänak on praeguseks testikatsel seitsmendal positsioonil.

Ogier parandab ka oma senist kiireimat aega üle kahe sekundi ja tõuseb 2.33-ga kolmandaks. Esikuuik on kõigest poole sekundi sees.

Algas testikatse kolmas läbimine: mullune võidumees Thierry Neuville sõidab tõusvas tempos ning kihutab välja liidri Meeke`iga võrdse aja 2.32,7.

Hetkeseis on väga tihe:

Hyundai mees Sordo saab kirja samuti 2.33,2 ning lükkan Tänaku viiendaks.

Latvala tõuseb testikatse teistkordse läbimisega kiireimaks Toyota meheks - aeg 2.33,2 tõstab ta Breeni kõrvale 2.-3. kohta jagama.

Craig Breen kindlustab taas Citroënile kaksikjuhtimise - iirlane läheb ajaga 2.33,2 Meeke`i järele teiseks.

Hetkeseis on selline:

Meeke võtab koheselt liidrikoha tagasi ajaga 2.32,7.

Ott Tänakult uus liidriaeg 2.34,0! Meeke oli pool sekundit aeglasem.

Mikkelsen on omakorda Ogier`st kiirem - aeg 2.34,9. Meeke jäi 0,4-sekundilise eduga liidriks.

Ogier kihutab testikatse teisel läbimisel välja aja 2.35,3 ja tõuseb Meeke`i järele teiseks.

Espekka Lappi piirdub ajaga 2,38,7 ning läheb Neuville`järele üheksandaks. Soomlasele järgnevad kaasmaalane Teemu Suninen (2.38,9) ja Elfyn Evans (2.39,3).

Hetkeseis on selline:

Craig Breen näitab, et Citroënid on kiired. Iirlaselt teine aeg 2.35,7.

Sordo pressib end Tänaku ja Mikkelseni vahele kolmandaks (aeg 2.36,1).

Kris Meeke kihutab välja uue liidriaja 2.34,5. Juba on selgelt näha, et hiljem startinutel on oluliselt kergem.

Mikkelsen jääb Tänakule alla vaid 0,2 sekundiga - norraka aeg 2.36,2.

Tänak kihutab välja kiireima aja 2,36,0. Edu Ogier ees kaks sekundit.

Neuville on napilt Ogier`st aeglasem - aeg 2.38,7.

Testikatse on käima läinud! Ogier läbib 4,25 km pikkuse testikatse ajaga 2.38,0.

Tere, rallisõbrad! Täna öösel meie aja järgi kell 1.08 saab alguse Argentina MM-ralli ning Delfi TV vahendab 1. kiiruskatset ka otsepildis. Testikatse algab juba kell 14 ja Delfi toob selle sündmused lugejateni siin otseblogi vahendusel.