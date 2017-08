VIDEO ja FOTOD | Viinamarjaistandus oleks peaaegu lõpetanud Ott Tänaku suurepärase ralli

Õnneks sai Tänak omal jõul siiski teele tagasi ning võitis vaatamata vahejuhtumile ka kuuenda kiiruskatse.

“Tegelikult ei olnud kiiruskatse meie jaoks väga hea. Rajal oli väga kitsas osa, kus tõmbasin käsipidurit. Ma ei näinud üldse aknast välja ja sõitsime otse viinamarjaistandusse. Mul oli väga palju õnne, et sain rajale tagasi,“ sõnas Tänak kuuenda kiiruskatse kohta.

@OttTanak @MSportLtd nearly harvesting at #SS6 #ADACRallye but made it back to the track 👍Zoom so you can see how close it was. #wrc #rally pic.twitter.com/hIEj9Yz1go