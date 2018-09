VIDEO ja FOTOD | MM-sarja liidri Thierry Neuville'i auto ei pidanud Türgi valule vastu, MM-sarja üldseis saab pinget juurde

"Midagi on katki. Me ei sõitnud kuhugi otsa. Ma ei tea, mis juhtus. Ebaõnn," sõnas Neuville kiiruskatse järel.

Neuville'i ebaõnn tähendab, et Türgi ralli võib saada otsustavaks ka MM-sarja üldarvestuses.

Enne Türgi rallit oli Neuville 172 silmaga sarja liider. Teist positsiooni hoidis Sebastien Ogier 149-ga ja kolmandat Ott Tänak 136-ga.

Türgis on nüüd laupäevase esimese kiiruskatse järel Ogier liidriks, Tänak on neljas. Neuville naaseb rajale pühapäevaks.

#WRC ES9 Neuville à l'agonie... / @SebOgier passe en tête avec 25.5s de marge sur Mikkelsen... / Cette saison est totalement folle 😯 => https://t.co/9k5hNEbCn9 pic.twitter.com/lZPEvw0XBW — Rallye Sport (@RallyeSport) September 15, 2018