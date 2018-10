VIDEO ja FOTOD | MM-sarja liider Thierry Neuville eksis ja auto maandus katusel

Neuville'i väljasõidu tõttu tuli testikatse peatada. Paarkümmend minutit hiljem sõiduga siiski jätkati. Hyundai andis teada, et Neuville'i ja kaardilugejaga on kõik korras. Eeldatavasti saadakse belglase auto esimese kiiruskatse ajaks korda.

Auto katusele keeranud Neuville jagab juba juhtunu kohta selgitusi ning mehe sõnul juhtus kõik väga aeglases kurvis ja tegemist oli lihtsalt ebaõnnega. “Auto läks kurvis järsku kahe ratta peale. Seejärel tuli rehv veljelt maha ja siis käisin juba üle katuse. Kõik juhtus aeglases kurvis,“ rääkis Neuville, kelle sõnul saab auto kiiresti korda ja õhtul on ta juba esimese kiiruskatse stardis.

⚠ #Shakedown UPDATE: @thierryneuville rolled on the second run through. Crew OK. #WRC #HMSGOfficial #RallySpain