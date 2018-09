VIDEO ja FOTOD | Lappi tegi Türgis suurel kiirusel avarii, auto kukkus kuristikku

Lappi sõitis suurel kiirusel kraavi. Esmalt jäi tema Toyota kraavi pervele seisma, kuid veidike aega hiljem vajus tema võistlusmasin juba kuristikku.

Lappi üritas koos kaardilugejaga esmalt autot veidike edasi lükata ja kuristikku vajumisest päästa, kuid sellest ei olnud abi. Soomlased pääsesid ise avariist suuremate vigastusteta.



#WRC Lappi stuck in the stage SS10 .. not possible to continue without help ➡️ https://t.co/fNEdsoT0cB #wrcalllive #RallyTurkey pic.twitter.com/X443lJ0OwQ