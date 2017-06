VIDEO JA FOTO: Vaata, kuidas valmistub Ott Tänak Sardiinia ralliks!

Ott Tänak on tegemas viimaseid ettevalmistusi nädalavahetusel toimuvaks Sardiinia MM-ralliks ja avalikustas, miks ta ootab 40m õhulende pakkuvat Micky hüppet.

WRC-ga tehtud intervjuus selgitas ta, miks Micky hüpe paljude sõitjate jaoks teistsugune on. "See on kindlasti eriline. Kui sa lähed hüppele siis sa ei näe midagi peale taeva. Pead sõitma ainult oma märkemete järgi, muidu ei tea sa kuhu poole end enne maandumist suunata."

Tänaku sõnul on autod viimasel ajal piisavalt tugevad, et enamikel hüpetel probleeme pole, kuid sellel hüppel loota ei saa. "Muidu on väga raske tagasi rajale saada," ütles eestlane.

Rallisõitja positias oma Twitteri kontole ka pildi, mis näitab kuidas ettevalmistusteks tuleb võtta aega ka puhkeajast.