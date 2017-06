VIDEO | Hea märk! Tänak näitas Poola ralli testikatsel väga head minekut

Täna õhtul algava Poola MM-ralli testikatsel hoiavad Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) esimest kohta, edestades teist aega näidanud Thierry Neuville'i (Hyundai) 0,1 sekundiga.

4,9-kilomeetrisel katsel sai Tänak kirja aja 2.15,2. Kolmas on Dani Sordo (Hyundai) 0,7-sekundilise kaotusega, järgnevad Jari-Matti Latvala (2.16,5) ning Sebastien Ogier (2.16,8).

Hetkel on testikatse peatatud - suuremal osal WRC tippudest on see läbitud kaks korda.

Poola rallil tehakse kiiruskatsetega algust juba täna õhtul, kui Eesti aja järgi kell 20.08 sõidetakse Mikolajkis publikukatse.

Video Tänaku sõidust: