Veenev detail, mis annab Tänakule tulevaks WRC-hooajaks Toyota roolis suurt kindlust

Ott Tänak (paremal) koos kaardilugeja Martin Järveojaga. Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP

Eesti parim rallisõitja Ott Tänak lõi tulevaks hooajaks käed Toyota WRC-tiimiga. Kui rallimaailmas on juba avaldatud arvamust, et Toyota jaoks on tegemist suurepärase uudisega, siis on kaheldud, kas Toyota on eestlase jaoks ikka piisavalt kiire ja vastupidav.