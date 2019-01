Veel üks uus mees WRC-sarjas: noor britt võib kuni kolmel rallil kihutada M-Spordi ridades

Madis Kalvet reporter RUS 8

Gus Greensmith Türgi rallil. Foto: Ozan Kose, AFP/Scanpix

M-Spordi WRC-tiimi ridades sõidavad tuleval hooajal täiskalendri kaasa Teemu Suninen ja Elfyn Evans. Praeguseks on selge, et Monte Carlo ja Rootsi rallidel on M-Spordi kolmanda auto roolis rootslane Pontus Tidemand.