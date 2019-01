Veel üks üllatav käik rallimaailmas: ka Hyundai tehasemeeskond vahetab tiimipealikku

Hyundai teatas täna, et kuus aastat tiimi eesotsas olnud Michel Nandal sellel ametikohal ei jätka ja tema asemel kureerib 2019. aastal meeskonna tegemisi MM-sarjas Andrea Adamo.

Nandali käe all valmis tiimi Alzenau arenduskeskus ja toodi sarja Hyundai i20 Coupe WRC võistlusmasin. Selle autoga on viimase kolme aasta jooksul võidetud 10 MM-etappi ja lõpetatud tiimide arvestuses kolm korda teisena.

Korea autotootja ambitsioon on olnud aga suurem ja arvatakse, et saavutamata sihid tingisid ka võimu vahetuse rallitiimis.

Uus hooaeg stardib juba kolme nädala pärast kui 24.-27. jaanuarini sõidetakse Monte Carlo ralli.

We have announced a change to our senior management for the forthcoming @OfficialWRC season with Team Principal Michel Nandan departing the company after six years. #HMSGOfficial #WRC— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 2, 2019