Vallandatud Kris Meeke`il on juba kaks kosilast!

Eelmisel nädalal Citröeni rallimeeskonnast ootamatult vallandatud Kris Meeke`il hoiavad tõsiselt silma peal kaks tiimi - Hyundai ja Toyota.

Hyundai tiimijuht Alain Penasse tunnistas Autosport.com-ile, et nad hoiavad end Meeke`i olukorraga tihedalt kursis.

"Hetkel meil lepingut temaga (Meeke) pole, kuid hoiame sõitjateturul silma peal. Pole kahtlustki, et Meeke on väga kiire mees ja suudab rallisid võita. Samas on elu näidanud, et ta on ebastabiilne," sõnas Penasse. "Ta meenutab mulle Jari-Matti Latvalat - ka soomlane on ebastabiilne, kuid võidab sulle hooaja jooksul üks kuni kaks rallit."

2015. aastal, enne kui Meeke sõlmis lepingu Citröeniga, tegi talle pakkumise ka Toyota tiim. Toyota boss Tommi Mäkinen kinnitas hiljuti, juba enne Meeke`i eelmise nädala vallandamist, et on valmis tulevikus põhjaiirlase palkamist kaaluma.

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson ütles Autospordile, et tal on kahju, et WRC sari kaotas "sellise võitja nagu Meeke`i". Samas kinnitas Wilson, et on oma praeguste sõitjatega väga rahul ja uue mehe palkamisele ei mõtle.