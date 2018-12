"Vaatame Monte Carlos, kas ta on meie vestlustest järeldusi teinud..." Hyundai tiimiboss kritiseeris oma sõitjat

Mikkelsen tegi kaasa kõik 13 etappi ning kuigi ta oli kihlveokontorites hooaja eel tiitlisoosik number neli, ei suutnud ta võita mitte ühtegi etappi ning oli vaid korra - tugeva lumesaju tõttu tippudele üliraskeks kujunenud Rootsi rallil - poodiumil.

Hoolimata sellest sõidab Mikkelsen tuleval aastal Hyundai ridades kaasa kõigil 14 etapil, kuivõrd leping selleks oli sõlmitud juba enne lõppenud hooaja algust.

"See oli lihtne otsus, tahtsime lihtsalt lepingust kinni pidada," sõnas Penasse Autospordile.

"Andrease jaoks on see olnud keeruline aasta ning on selge, et see ei olnud hooaeg, mida oleksime oodanud meie või mida oleks oodanud tema. Oleme temaga sellest viimase etapi järel põhjalikult rääkinud ning töötame koos, et tulemused paremaks läheksid. Monte Carlos näeme, kas ta on nendest vestlustest järeldusi teinud."

Ka norralane ise tunnistas, et ta peab madalseisust välja rabelema.

"See on minu tuleviku jaoks tohutult oluline. Mul tuleb sellest allakäiguspiraalist välja saada. Igal rallil on meil mingi probleem olnud ja oleme seda kõvemini üritanud järgmisel etapil seda tagasi teha. Ehk on mul vaja ühte head tulemust, et end taas vabalt tunda. Võib-olla mõtlen lihtsalt üle."