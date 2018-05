Ott Tänak alustas Portugali rallit suurepäraselt, kui ta võitis neljapäeva õhtul kavas olnud publikukautse. Tänak edestas Sebastien Ogier'd ja Teemu Sunineni 0,4 sekundiga.

“Tunnen, et siin on keeruline domineerida. Teame, et homme (reedel) on pinnas väga lahtine. Portugalis tuleb võrreldes Argentinaga palju rohkem teed puhastada,“ sõnas Tänak avakatse järel.

Reedene võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 11.15.