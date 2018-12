Uus mees WRC-sarjas! Rootslane istub uuel hooajal M-Spordi rooli

Tidemand krooniti 2017. aastal WRC2-sarjas maailmameistriks. Lõppenud hooajal sai ta samas klassis teise koha. Nüüd otsustas mees, et ta ei pikenda lepingut Škoda tiimiga ja teeb sammu WRC-sarja.

“Oleme leidnud väga hea lahenduse ja olen Malcolmile (M-Spordi boss Malcolm Wilson) väga tänulik selle võimaluse eest,“ rääkis Tidemand Rootsi ajakirjandusele. “Montes on eesmärgiks kogemuste omandamine. Lisaks on vaja enne Rootsi rallit autot tundma õppida. Rootsis tahan pakkuda juba konkurentsi.“

Tidemandi sõnul on tal viimane aeg teha samm WRC-sarja, kuna tema eesmärgiks on ühel päeval just selles arvestuses maailmameistriks tõusta. “Teen kõik võimaliku, et enda unistus täita. Seega pean sellest võimalusest haarama,“ lisas Tidemand.

M-Spordil on tulevaks hooajaks leping Teemu Sunineniga, kes peaks kaasa tegema täishooaja. Samas ei ole M-Spordi tiim veel ise kinnitanud, et nad võistkonnana tuleval hooajal WRC-sarjas kaasa löövad. Tidemand peaks WRC-sarjas kihutama erasõitjana, kes rendib M-Spordilt autot.