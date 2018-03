Uue ajastu algus? M-Sport hakkab ehitama elektrimootoriga ralliautot

M-Spordi rallitiim plaanib lähiajal ehitada elektri jõul töötava ralliauto, kirjutab motorsport-news.co.uk.

M-Spordi pealiku Malcolm Wilsoni sõnul on ta lootusrikas, et selline auto võiks olla võimeline võitma ühepäevalisi rallisid. Esialgseid töid alustati selles suunas juba aasta alguses, reaalsete testimisteni loodetakse jõuda aasta lõpus.

Esialgu sihitakse elektriralliautoga Suurbritannia turgu, kuid Wilsoni sõnul hakatakse saadud teadmisi ja tehnoloogiat kindlasti ka WRC-sarjas kasutama, kui praeguste tehniliste regulatsioonide tsükkel lõpeb.

"M-Spordis otsime alati võimalusi, kuidas endale uusi väljakutseid leida," sõnas Wilson. "See on rallispordi tehnoloogias järgmine samm."

Wilsoni sõnul võib elektriautode tehnoloogia tulevikus kindlasti ka MM-sarja jõuda. "Ei tasu unustada, et praegu on meil veel vähemalt kolm aastat hetkel kehtivaid fantastilisi regulatsioone, aga tulevikus peame kindlasti elektri poole vaatama. See on ka üks põhjuseid, miks me sellega juba praegu tegeleme."

M-Sport ei oleks siiski esimene, kes oma riigis elektriralliautoga välja tuleb: juba praegu sõidab Project eRally kaubamärgi all elektrimootoriga Renault Zoe, kuid seda üpris piiratud võistlustel.