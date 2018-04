USKUMATUD FOTOD | Rallifännid riskivad ekstreemsete piltide nimel eluga

Paraguay pealtvaatajad rallidel just turvanõudeid ei järgi.

Lisaks Korsika rallile kihutatakse sel nädalal autodega ka mujal. Lõuna-Ameerikas on näiteks kavas kümnendat korda toimuv Rally de Santani. Nagu internetiavarustesse paisatud fotodelt näha, siis Paraguay rallipublik enda eludest just ülemäära palju ei hooli.

Kaardilugeja Pep Matiauda avaldas sotsiaalmeedias mitmeid fotosid, kus on näha, kuidas fännid üritavad kurvides end autodega ühele pildile sättida.

Mitme foto pealt on näha, kuidas inimesed on üritanud end ühele pildile sättida Paraguay rallimehe Diego Dominguez seenioriga, kelle roolida on Hyundai i20 R5 rallimasin.

Nii postitas Matiauda fotosid sotsiaalmeediasse ning kirjutas sinna juurde, et neilt on näha inimidiootsus oma parimal tasemel ning samamoodi märkis ta, et nii mõnigi neist fännidest üritab vist teha enesetappu.

La imbecilidad humana a su máxima expresión.