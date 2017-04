Urmo Aava Tänaku avariist: kui mõelda, et iga kurv on libe, ei jõua kuhugi

Endine rallisõitja Urmo Aava pidas Ott Tänaku reedest väljasõitu Korsika rallil inimlikuks eksimuseks ega süüdista juhtunus pilooti.

"Tundus nagu tavaline väljasõit. Lõpuks on kõik sellised olukorrad detailides erinevad. Korsikal muutub asfalt väga palju. Seda on ehitades väga palju jätkatud, lapitud ning vihmaga tuleb lähedal asuvatest mägedest liiva ja muda peale. Kõik üritavad kitsastel teedel lõigata nii palju kui saab. Kui sa pole esimesena rajal, siis piisab ühest autost sinu ees, kes toob liiva teele. Kui hakkad igat kurvi sõitma mõttega, et see on libe, ei jõua sa kuhugi," kommenteeris Aava Delfi TV rallistuudios.

Vaata veelkord Tänaku reedest eksimust: