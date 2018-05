Urmo Aava: meie eesmärk on WRC sarja jõuda, mitte nendega konkureerida

Täna sai kinnitust, et 13.-15. juulini toimuval Rally Estonial stardivad Toyota WRC-ga ka Ott Tänak ja Martin Järveoja. Rohkem tippsõitjaid kui praeguseks välja kuulutatud, ilmselt stardinimekirja ei lisandu.

Varem oli teada, et Lõuna-Eesti teedele tulevad kihutama ka Hayden Paddon (Hyundai) ja Craig Breen (Citroen).

"Me peame tunnetama, kus on hea maitse piir ja praegu oleme selle piiri peal. Meie eesmärk ei ole kuidagi WRC sarjaga konkureerida, vaid sinna saada. Seega peame arvestama FIA ja promootorite soove. See, mis meil täna on, see on suhteliselt maksimum. Isegi, kui võimalik oleks edasi astuda, siis ei tohiks," rääkis Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava Vikerraadio "Vikerhommikus", vahendab ERR-i spordiportaal.

Rally Estonia naaseb tagasi lühikeselt puhkepausilt, millelt tagasi tulles on teisiti sisuline pool. "Nüüd on meil kolmeks kuni kuueks aastaks selge siht silme ees," lisas Aava, pidades silmas MM-sarja kalendrisse pürgimist.

"Meie tiim saab teha kõik selleks, et kellelgi oleks ühel päeval põhjust selline otsus vastu võtta."