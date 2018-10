Üllatav areng: Ott Tänak saab Toyotas uueks hooajaks ka kolmanda tiimikaaslase

25-aastane Katsuta sai Toyota WRC-masinat korra juba sel suvel testida ning aasta lõpus on talle veel kõrgeima klassi masina testimist ette nähtud, kirjutab Hispaania meedia.

Katsuta programm näeb tuleval aastal ette suures osas WRC2 klassis sõitmist, kuid ta saab mõnel rallil kindlasti Toyota neljandas autos oma võimaluse ka WRC-s.

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen kinnitas, et Rootsi rallil WRC2 arvestuses võitjaks tulnud Katsutat plaanitakse tasapisi WRC-autoga harjutada. "Usume, et ta on kiire, kuid peame esmalt tal laskma selle autoga harjuda."

Enne Kris Meeke'iga lepingu sõlmimist liikusid mõnel pool kuuldused, et Toyota Jaapani bossid soovivad uuel hooajal kolmanda sõitjana näha just Katsutat.

Jaapanlase näol on tegu Markko Märtini hoolealusega.