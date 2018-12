Ülikõrge tunnustus: Ott Tänak edestab maailma parimate autosportlaste edetabelis Vettelit ja Ogier'd

“Tänak võitis neli rallit ja jahtis reaalselt tiitlit. Kui võtta arvesse, et see oli tema esimene hooaeg toyota roolis, siis see teeb kõik selle veel võimsamaks. WRC-sarjas on uue meeskonnaga liitumine alati keeruline. Hooaeg lõppeb novembris ja uus algab juba jaanuaris. Heal juhul on võimalik saada kaks või kolm testipäeva Prantsusmaa alpides ning uus hooaeg hakkabki juba pihta,“ kirjutati veel eestlase kiituseks. “Toyota kangelase hooaja tipphetkeks oli kolm järjestikkust võitu Soomes, Saksamaal ja Türgis. Raske on ette kujutada kolme nii erinevat rallit. 2019. aasta hoia alt.“

Veel tuuakse välja, et lõppenud hooajal sõideti WRC-sarjas 250 kiiruskatset ning Tänak võitis edukaimana neist 70. Seega võitis ta 28 protensti kiiruskatsetest. Samas tuuakse välja, et Tänak ei osalenud katkestamiste tõttu kõikidel kiiruskatsetel. Eestlane jõudis finišisse 216 kiiruskatsel ehk tegelikult võitis ta 32,4 protsenti katsetest, mille ta läbi sõitis. Seega oli Tänak kiireim igal kolmandal kiiruskatsel.

Tänaku ette esikolmikusse mahtusid Lewis Hamilton (1. koht), Fernando Alonso (2. koht) ja Jean-Eric Vergne (3. koht). Tänaku järel viienda koha sai aga näiteks vormeliäss Max Verstappen.

2018. aasta edetabeli esikümme:



1. Lewis Hamilton (vormel-1 sarja maailmameister)

2. Fernando Alonso (vormel-1 sarja 11. koht, Le Mansi 24-tunni sõidu võitja)

3. Jean-Eric Vergne (vormel-E maailmameister)

4. Ott Tänak (WRC-sarja 3. koht)

5. Max Verstappen (vormel-1 sarja 4. koht)

6. Scott Dixon (IndyCari sarja meister)

7. Sebastien Ogier (WRC-sarja maailmameister)

8. Sebastian Vettel (vormel-1 sarja 2. koht)

9. Charles Leclerc (vormel-1 sarja 13. koht, sarja parim uustulnuk)

10. George Russell (vormel-2 sarja maailmameister)