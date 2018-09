Ülevaade WRC-sarja tulevast hooajast: kas Ogier läheb tõesti Citroeni? Mis saab M-Spordist? Kes istub ikkagi Toyota rooli?

Pigem tundub siiski, et Evans jätkab M-Spordis. Üsna selge peaks aga olema, et tuleval hooajal saab M-Spordis täishooaja noor soomlane Teemu Suninen.

Kellest saaks aga tiimi esinumber? Võistkonnaga on seostatud Dani Sordot. Läbi on käinud ka praegu tööta oleva Kris Meeke'i nimi. Spekuleeritud on ka WRC2 sarjas tegusid tegeva rootslase Pontus Tidemandiga.

Toyota

Tommi Mäkineni juhitavas tiimis on asjad suures plaanis üsna selged. Võistkonnas jätkab kindlasti Tänak ja väga suure tõenäosusega ka Latvala. Seega on küsimus, kes istub kolmandasse autosse.

Väidetavalt sooviks Toyota eelkõige Lappi jätkamist. Kui Lappi peaks valima aga Citroeni pakkumise, siis väidetavalt on Mäkinenil kaks valikut. Soome meedia teatel on Toyota valmis palkama praegu Hyundai süsteemi kuuluvat soomlast Jari Huttuneni.

Autospordi teatel on tõsisem variant hoopis Meeke. Ka Mäkinen tunnistas, et on britiga tulevikust rääkinud ja tegemist on ühe tõsise kandidaadiga Toyota rooli. “Ta on üks võimalus. Räägime veel Jaapaniga asjad läbi. Rääkisime alles hiljuti telefonis,“ avaldas Mäkinen.

Hyundai

Sarnaselt Toyotale ka on ka Hyundais asjad suures plaanis paigas. Jätkamas on Neuville ja Mikkelsen. Lisaks tahaks tiim, et ka tuleval hooajal jagaksid kolmandat autot Sordo ja Hayden Paddon. Kui M-Sport pakub Sordole aga täishooaega, siis peab Hyundai leppima ainult Paddoniga.

Samas on varian, et sellisel juhul otsitakse Paddoni kõrvale mõni uus mees.