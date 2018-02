Üheksakordne maailmameister kiidab Tänakut: ta on üha muljetavaldavam

Üheksakordne WRC sarja maailmameister Sebastien Loeb on andnud Red Bullile intervjuu, kus kiidab muu hulgas ka Toyota roolis hooaega Monte Carlo ralli teise kohaga alustanud Ott Tänakut.

Küsimusele, millist pilooti peab ta hetkel kõige lootustandvamaks, vastas Loeb: "Meil on Thierry Neuville, siis on meil veel Ott Tänak, kes on üha muljetavaldavam ja järjepidevam."

43-aastane rallilegend teeb sel hooajal kaasa kolm etappi, tulles starti Mehhiko, Korsika ja Hispaania rallidel.

Mis tõi sind tagasi WRC-sse?

Ma naudin mitmeid distsipliine, kuid see tunne, mida sa saad ralliautost - see kiirus - on midagi muud. Uued autod tunduvad ilusad ja kiired.

Mis emotsioone sa seoses tagasitulekuga tunned?

Ma ei pane endale erilisi pingeid peale, sest tean, et see saab olema raske. Ma ei tunne neid uusi autosid ning ma pean avastama uusi kiiruskatseid. Mul pole täpset eesmärki, teen seda vaid lõbu pärast.

Kas WRC on praegu konkurentsitihedam?

Tundub, et sellist domineerimist nagu minu või [Sebastien] Ogieri puhul minevikus, nii palju enam pole. Seis on lahtisem ning põnevam. Tase on ühtlustunud.

Loe täispikka intervjuud inglise keeles siit!