Türgis liidriks asunud Neuville: siin võib otsustavaks saada kõige väiksem pisiasi

"Tingimused, millega täna silmitsi seisime, olid tõesti rasked," sõnas Neuville avapäeva lõpuks. "Need rajad on olnud hoopis teistsuguseks väljakutseks võrreldes ükskõik millise teise tänavuse ralliga. Aga see hoiabki pinge õhus ja lisab võistlustele värskust."

"Kaotasime viiendal kiiruskatsel palju aega ja pidime seetõttu järgmisel katsel pisut riskima. Viimasel kiiruskatsel andsime ka mõned sekundid vea tõttu ära. See oli meile selgeks meeldetuletuseks, et selle ralli võib võita või kaotada mõne imeväikse asja tõttu," lisas Neuville, kes juhib MM-sarja Ogier ees 23 punktiga.

Ott Tänak lõpetas tänase päeva viiendana, kaotades Neuville`ile 31,9 sekundiga. Eestlase ees on ka Andreas Mikkelsen (+2,6) ja tiimikaaslane Jari-Matti Latvala (+16,3).