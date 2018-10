Tuntud ralliajakirjanik: Tänak võidab kaks viimast MM-rallit

"Hooaja lõpp on äärmiselt pingeline, kolm meest on konkurentsis. Ja Tänakut ei maksa maha kanda! Miks? Sest ma usun, et ta võidab kaks järgmist rallit Kataloonias ja Austraalias," teatas Clark.

"Tänak on ainus mees sellest kolmikust, kellel pole enam suurt pinget peal. Seega on kogu küsimus selles, et kui Tänak mõlemad rallid võidab, kas teised kaks meest suudavad suuri rumalusi vältida, et eestlase jaoks ust mitte avada."

Hetkel on MM-sarja liidril Thierry Neuville`il Sebastien Ogier`ees 7 ja Tänaku ees 21 punkti suurune edumaa.

Kataloonia rallist rääkides rõhutas Clarke ilmaolude tähtsust. "Eelmisel nädalavahetusel sadas selles piirkonnas meeletult vihma, mis kahjustas teid oluliselt. Pärast seda on aga ilmad olnud suurepärased ja teed kuivad. Kui ilm jääb soojaks ja kuivaks, siis peaks sellest piisama, et teed hakkavad tolmama ja siis on reedel esimesel startijal Thierry Neuville`il kindlasti teede puhastamise efekt. Laupäevaks ennustatakse aga vihma ning kui see peaks kohale jõudma varem, võib see Neuville`i päästa. Pigem aga ikkagi mitte," arutles Clark.

"Ka tolm võib rolli mängida, me oleme seda varem näinud. Samas starditakse kolmeminutiliste vahedega, mis peaks olema piisav, et tolm ei segaks. Aga ka väike kogus tolmu võib ikkagi probleeme valmistada, sest päike paistab suhteliselt madalalt," lisas ralliekspert.