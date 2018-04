Tüli Walesi WRC-ralli ümber saab ootamatu lahenduse - punktikatse ei olegi viimane kiiruskatse

Sebastien Ogier Walesi rallil. Foto: Hugh Peterswald/PACIFIC P/SIPA, Hugh Peterswald/PACIFIC P/SIPA/Scanpix

Juba mõnda aega on olnud õhus tüli seoses tänavuse Walesi MM-ralliga. Kui korraldajad on tahtnud kruusal toimuva ralli viimase kiiruskatse tuua asfaldile ja suure publiku ette, siis sõitjad ei ole selle plaaniga seni päri olnud ja ka Rahvusvaheline Autoliit FIA ei andnud korraldajatele luba, et vastav plaan ellu viia. Nüüd on jõutud aga kompromissini.