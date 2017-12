Tulevane WRC-hooaeg: kas Tänak ja Toyota ongi Hyundai ainsad reaalsed ohustajad?

Thierry Neuville on tuleval WRC-hooajal tiitlipretendent.

Speedweek on teinud eelvaate 2018. aasta autoralli WRC-hooajale ning leiab, et võistkondlikus arvestuses on tiitlile peamine soosik Hyundai.

Hyundai oli soosikuks juba 2017. aastal, kuid võistkondlikus arvestuses jäädi alla M-Spordile ning individuaalses pidi Thierry Neuville tunnistama Sebastien Ogier' paremust. 2018. aastal sihib Hyundai taas mõlemat tiitlit.

Kui individuaalses arvestuses on Hyundai roolis tiitlipretendendid nii Neuville kui ka Andreas Mikkelsen, siis eeldatavalt hakkavad nendega esikoha nimel heitlema Ogier ning Toyota rooli keeravad Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala.

Võistkondlikus arvestuses peetaksegi Hyundai lootusi kõige paremateks. Speedweek leiab, et kõige tõenäolisemalt hakkab Hyundaile konkurentsi pakkuma Toyota.

Kui Hyundail on igal etapil väljas Neuville ja Mikkelsen, siis kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Hayden Paddon. Hooaja avaetapil startiva Sordo puhul on kinnitatud, et tema kanda jääb seitsmel rallil osalemine.

“2017. aastal taas MM-sarjaga liitunud Tommi Mäkineni juhitav Toyota on Hyundaile tõsine rivaal,“ kirjutab Speedweek. “Sarnaselt Hyundaile on ka Toyota igal etapil väljas kolme autoga. Lisaks Jari-Matti Latvalale on Toyotas ju uus tulija Ott Tänak ning Esapekka Lappi.“

Praegu peetaksegi Hyundaid ja Toyotat võistkondlikus arvestuses suurimateks soosikuteks, kuna nemad on igal etapil starti saatmas kolme autot. Citroen teeb reeglina kaasa kahe autoga. M-Sport on ka igal etapil stardis kahe autoga ning kolmanda osas on jätkuvalt küsimärk.

Kui 2017. aastal aitas M-Spordil kolmanda auto välja panna DMACK, siis 2018. aastal rehvitootja tugi puudub. Seega otsitakse kolmanda auto jaoks lisarahastust. Monte Carlos võib kolmanda M-Spordi autoga starti asuda kogenud prantslane Bryan Bouffier.

“M-Spordil on 2018. aastal küll Fordi tugi, kuid lõppenud hooajal kaks etappi võitnud Ott Tänaku tiimivahetuse järel ei ole nad enam nii tugevad,“ leiab Speedweek.