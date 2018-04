Tšiili WRC-ralli peaproov õnnestus, konkurendiks veel Jaapan

Praegu on WRC-sarjas üks Lõuna-Ameerikas toimuv ralli - Argentina ralli.

Tšiili loodab järgmisel aastal võõrustada autoralli MM-sarja etappi. Lõppenud nädalavahetusel toimunud peaproov õnnestus väidetavalt ideaalselt.

Nädalavahetusel Tšiilis toimunud ralli õnnestus läbi viia suuremate eksimusteta ning võistlust kohapeal vaatamas käinud WRC ametnikud jäid nähtuga rahule, kirjutab Autosport.

“Kui vaadata turundusliku poole pealt, siis ralli õnnestus,“ teatas WRC-sarja promootor Oliver Ciesla. “Tegemist oli rahvuslikul tasemel ralliga. Infrastruktuur oli aga suurepärane.“

“Kohalikud firmad toetavad rallit. Lisaks on kohalikud väga entusiastlikud ja uhked, et saavad rallit korraldada. Ma ei ole küll ekspert, kuid mulle tundub, et sõitjad naudiksid neid kiiruskatseid,“ lisas ta.

Sel hooajal on autoralli MM-sarjas 13 rallit, kuid tuleval hooajal tahetakse seda arvu ühe võrra tõsta. Lisaks Tšiilile soovivad WRC-sarjaga liituda Keenia ja Jaapan. Keenia kohta tõdes Rahvusvahelise Autoliidu FIA president Jean Todt, et keenialased ei ole veel valmis järgmisel aastal MM-rallit korraldama.

Seega on Tšiiliga sisuliselt konkureerimas veel ainult Jaapan. Jaapanlaste kandidaatralli on veel pidamata.