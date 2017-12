Toyota WRC-autosid võib tuleval hooajal stardis olla isegi üle kolme

Toyota WRC-tiimi boss Tommi Mäkinen rääkis Soome ajalehele Ilta-Sanomat, et nende autoga võivad tuleval hooajal starti asuda ka mõned erasõitjad.

Toyota põhitiimis hakkavad tuleval hooajal sõitma Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ning Esapekka Lappi. Kui nemad on tehasetiimi esindajad, siis starti võivad minna ka mõned erakätes Toyota Yarised.

“Sel teemal on jutte juba olnud. Mõnede erasõitjad on juba andnud teada, et nad oleksid huvitatud meie autode kasutamisest,“ rääkis Mäkinen.

“See oleks igati loogiline, kui müüksime teenust ka erasõitjatele. Ka Yarise eelmine versioon on väga hea. Siiski tuleb meeles pidada, et praegune WRC-auto ja selle varuosad on väga kallid. Erasõitjate jaoks on see suur väljakutse,“ lisas soomlane.

2018. aasta WRC-hooaeg algab Monte Carlos, kus sõidetakse 25.-28. jaanuarini.