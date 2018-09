Toyota valis välja jaapanlase, kellest võib saada Tänaku tiimikaaslane

Jaapanlaste valik langes Takamoto Katsutale, keda eelistati Hiroki Araile.

"Valik polnud sugugi lihtne, sest mõlemal sõitjal on potentsiaali, et jõuda rallis tipptasemele. Hetkel tahame aga programmi raames panna kogu jõupingutuse ühe sõitja peale, et ta suudaks jõuda WRC sarja," sõnas Toyota tiimi vastava programmi juht Jouni Ampuja WRC koduleheküljele antud usutluses.

"Takamoto on teinud projektis osalemise ajaga suurepärase edasimineku, kusjuures tal polnud sisuliselt enne seda mingeid kogemusi rallisõidus," lisas Ampuja.

Gazoo Racingu president Shigeki Tomoyama on programmi senise arenguga rahul. "Pärast seda, kui Toyota tuli WRC-sse tagasi, oleme kuulnud paljudelt fännidelt, et nad tahaksid Yaris WRC roolis näha jaapanlasest rallimeest. Olen rahul, et oleme astunud selle eesmärgi saavutamiseks järjekordse sammu edasi," märkis Tomoyama.

24-aastane Katsuta teeb ka järgmisel hooajal koos kaardilugeja Marko Salmineniga kaasa WRC2 sarjas, kuid ilmselt antakse talle võimalus isegi tippkonkurentsis kihutamiseks. Tänavu saavutas ta WRC2-s esikoha näiteks Rootsi rallil. Järgmisel kuul osaleb 24-aastane jaapanlane Ford Fiesta R5-ga Kataloonia rallil.